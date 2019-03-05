Культура

Школьники из Куньинского района готовятся к балу в музее-усадьбе Мусоргского

Экскурсионно-исторический бал, организатором которого является молодой профсоюзный активист, учитель Куньинской средней школы Анастасия Никифорова, состоится 13 апреля в музее-усадьбе М.П. Мусоргского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

Его участниками станут из школьники из Куньинской, Жижицкой, Ущицкой, Пухновской, Каськовской школы, а также лицея №10 города Великие Луки. Учащиеся Каськовской школы уже побывали на первой репетиции танцевальной программы, познакомились особенностями бального этикета и выучили основные танцы предстоящего вечера.

«Основной целью экскурсионно-исторического бала является привлечение к изучению истории родного края через жизнь и творчество Модеста Петровича Мусоргского. Это имеет большое значение, поскольку через изучение краеведения школьники не только входят в мир большой науки истории, но и изучают истоки своего рода, становление города, развития края, что способствует более бережному отношению к окружающим людям, вещам, историческим памятникам», — считает Анастасия Никифорова. По ее информации, для участия в мероприятии собрано 34 заявки. «А это значит, что на балу на паркете белого зала в усадьбе Модеста Петровича Мусоргского мы сможем увидеть 17 пар», — рассказала руководитель проекта. Школьники учатся танцевать полонез, испанский вальс, польку, котильон, вальс, падеграс.

Добавим, что проект Анастасии Никифоровой стал одним из победителей конкурса грантов, объявленных Псковским областным советом профсоюзов. Реализуется при организационной и финансовой поддержке областного профсоюзного объединения.