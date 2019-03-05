Культура

Фотовыставка Полистовского заповедника открылась в штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге

Сегодня, 18 марта, в штаб-квартире Русского географического общества открылась фотовыставка Полистовского заповедника. На выставке представлены фотографии завораживающих пейзажей верхового болота и обитателей охраняемой территории. Экспозиция также рассказывает о деятельности заповедника как природоохранного учреждения. На снимках можно увидеть, как проводятся научные исследования, кто охраняет заповедную природу, как устанавливают фотоловушки, а также узнать, чем занимаются волонтеры и что такое ответственный экологический туризм, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника.

Фотографии, представленные на выставке, сделаны в Полистовье как профессиональными фотографами дикой природы, так и сотрудниками заповедника.



Выставка находится в Малом зале штаб-квартиры РГО и будет действовать с 18 марта по 5 апреля, с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

Получить более подробную информацию о Полистовском заповеднике и познавательном туризме можно также в выставочном зале Городского туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга. Там расположился стенд с буклетами, рассказывающими о Полистовье.

Жители Пскова могут полюбоваться новой полистовской фотовыставкой «Весна» в Городском культурном центре. Экспозиция знакомит с уникальными особенностями верховых болот и демонстрирует, как меняется природа с наступлением весны. Часть фотографий сделана волонтерами-фотографами, посетившими заповедник в 2018 году. Выставка будет действовать до начала апреля. Вход свободный.