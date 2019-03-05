Культура

В музее-усадьбе Мусоргского в Куньинском районе отметят 180-летие великого композитора

Праздничный концерт в рамках мероприятий по случаю 180-летия со дня рождения М.П. Мусоргского состоится 21 марта в 17.00 в музее-усадьбе великого композитора в Куньинском районе. Об этом сообщается на сайте Псковского музея-заповедника.

В Белом зале музея пройдет концерт ансамбля русской музыки «Псков». В торжестве примут участие художественный руководитель коллектива Александр Либ и две солистки: Наталья Александрова и Елена Федина.

В программе — яркие вокальные композиции: лирические и задорные русские народные песни, старинные романсы, а также лучшие образцы эстрадной классики.