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Культура

В областной закон о государственной охране объектов культурного наследия предложено внести изменения

19.03.2019 09:10|ПсковКомментариев: 0

В региональный парламент поступил проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «О государственной охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской области».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного парламента, документ разработан комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области в целях приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством.   

Законопроектом предлагается отнести к полномочиям органа охраны объектов культурного наследия установление информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия в случаях, если собственник памятника отсутствует либо неизвестен. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что на изготовление и установку информационных надписей потребуется дополнительное бюджетное финансирование.

Кроме того, за органом охраны объектов культурного наследия закрепляются полномочия по выдаче уведомлений о соответствии или несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенных в границах территории исторического поселения.  Ещё одно новое полномочие – отнесение объектов культурного наследия, расположенных в границах территорий историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, к ансамблям или достопримечательным местам.

Также дополняются полномочия областного Собрания депутатов: согласно законопроекту законодательный орган будет вправе не только  устанавливать, но и изменять и прекращать существование зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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