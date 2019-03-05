Культура

Преподаватель Псковского колледжа искусств стала победителем Всероссийского конкурса педмастерства

Победителем Всероссийского конкурса педагогического мастерства им. Л.С. Выготского стала преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Ирина Галковская, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа.

Участниками конкурса, цель которого – поиск и поддержка ярких, творческих специалистов, способных разрабатывать, применять и распространять современные педагогические практики, стали 5 тысяч представителей всех федеральных округов Российской Федерации.

Ирина Галковская представила на конкурс инклюзивный проект «Играем все вместе» по развитию музыкально-эстетических способностей детей с особенностями развития. Целевая группа проекта – это воспитанники дошкольного отделения «Лесовичок» Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области и волонтеры – студенты колледжа искусств.

Как рассказала Ирина Галковская, в рамках занятий, помимо традиционных форм работы (слушания музыки, пения или вокализации, игры на шумовых инструментах), дети осваивают музыкально-ритмические игры и упражнения по системе швейцарского музыканта-педагога Эмиля Жака Далькроза, а также фонопедические упражнения (голосовые игры) и упражнения на основе звучащих жестов немецкого музыканта-педагога Карла Орфа. В основе занятий - авторская методика, обобщающая зарубежный опыт работы педагога с детьми с особенностями в развитии.

«В результате занятий через групповое и индивидуальное музицирование детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития закладываются основы музыкального восприятия, улучшается психо-эмоциональное состояние», - отметила Ирина Галковская. «Студенты колледжа искусств - участники совместных праздников и концертов, получают бесценный опыт общения с особыми детьми, которые нуждаются в их внимании, любви, а порой и помощи».