Культура

21 марта в школе современного управления пройдут занятия для директоров КДУ области

21 марта в 11.00 в Псковском областном центре народного творчества (Некрасова, 10) пройдут мероприятия в рамках школы современного управления для директоров культурно-досуговых учреждений муниципальных бюджетных учреждений клубного типа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре народного творчества.

С участниками будут подведены итоги предоставленной отчетности КДУ за 2018 год в системе АИС «Статистика». Состоится презентация нового проекта - электронного фотоальбома «Люди Псковские. Истории и традиции».

Ключевым событием станет подведение итогов областного смотра-конкурса «Клуб года». На рассмотрение жюри будут представлены презентационные материалы о деятельности районных, сельских КДУ Псковской области. А также лучшая организация работы среди комнат ремесел и уголков крестьянского быта учреждений культуры клубного типа по сохранению и развитию традиционной народной культуры.

Основные критерии, по которым будет осуществляться оценка деятельности участников смотра-конкурса «Клуб года»:

Количество клубных формирований, участников, входящих в их состав и анализ их деятельности.

Наличие разнообразных жанров народного творчества.

Участие творческих коллективов в муниципальных, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах.

Результаты участия в конкурсах (наличие дипломов, наград и т.п.).

Наличие новых инновационных программ, проектов, разнообразие услуг, предоставляемых населению на платной основе.

Анализ эффективности проводимых мероприятий и качества предоставляемых услуг.

По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы и памятные подарки, результаты областного смотра-конкурса «Клуб года» будут опубликованы на сайте Центра народного творчества.