Культура

В Пушкинских Горах состоялся этап фестиваля «Мы из будущего»

16 марта в поселке Пушкинские Горы на территории культурно-досугового центра состоялся III зональный смотр, проходящий в рамках областного фестиваля по выявлению и поддержке талантливых детей, проживающих в сельской местности «Мы из будущего». Более 250 детей из 8 районов Псковской области приняли участие в конкурсном отборе, сообщили Псковской Ленете Новостей в администрации Себежской детской школы искусств.

Фестиваль дает возможность талантливым детям выйти на большую творческую площадку и показать свои способности, открыть для себя новые горизонты в искусстве. Организатор фестиваля – Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета Псковской области по культуре.

Участники из Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого, Красногородского, Опочецкого, Локнянского, Усвятского и Себежского районов продемонстрировали свое мастерство в разных жанрах: вокальное и хореографическое творчество, художественное слово и театральное искусство, инструментальное исполнительство.

Себежский район был представлен творческими коллективами и солистами Себежской детской школы искусств. В конкурсной программе приняли участие: младшая и старшая группы Народного самодеятельного коллектива детского хореографического ансамбля «Рассыпуха», солист «Рассыпухи» Артем Тихомиров, младшая группа Образцового художественного коллектива детской эстрадной группы «Маленькая компания», солисты «Маленькой компании» Марианна Ершова, Степан Самсонов, Анастасия Кривошеева, Ольга Калинова и Анна Яковлева.

Впереди еще один зональный просмотр, а заключительный гала-концерт продет в октябре в Опочке, на котором выступят лауреаты фестиваля.