Культура

Юных псковичей приглашают на открытие Недели детской книги

21 марта в 11.00 в библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева (ул. Труда, 20) стартует Неделя детской книги. Неделя детской книги – это праздник книголюбов и всех, кто связан с книгой, праздник веселых приключений и новых литературных открытий, встреч с интересными людьми. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в этот день почетными гостями праздника станет писательский тандем - Марина Дороченкова и Анна Кравчук. Это уникальные писатели-биологи, исследователи, ученые, музейные педагоги, авторы детских книг «Кто перышко потерял», «Путешествие среди коралловых рифов», «В зоопарке скучно не бывает!» Еще одним почетным гостем станет издательство «Антология».

Именно при поддержке издательства накануне состоялся детский творческий конкурс «Природа – среда моего обитания», его итоги будут подведены на празднике открытия недели детской книги 21 марта. Будут награждены победители конкурса.

Участников праздника ждут литературные конкурсы, викторины, сюрпризы, которые подготовили для внимательных читателей детские писатели. Украсят праздник выступления воспитанников вокально-хореографической студии «Город детства», вокальной студии «Позитив» и фольклорной студии Дома детского творчества.

Книги издательства будут представлены на выставке-продаже, в конце праздника предусмотрена автограф-сессия писателей.

В этот же день 21 марта в 14.00 с участием писателей пройдет интерактивная программа для детей «Путешествие среди коралловых рифов» в детской библиотеке «ЛиК» (Октябрьский пр., 21).

22 марта в 10.00 - интерактивная программа «Кто перышко потерял?» в детской экологической библиотеке «Радуга» (ул. Новоселов, 11).

22 марта в 12.30 - встреча-сюрприз «Вадим Гиппенрейтер: Природа – среда моего обитания» в библиотеке – центре детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23).

Мероприятия недели проходят при поддержке управления культуры администрации Пскова и издательства «Антология».

Подробная информация о мероприятиях на сайте централизованной библиотечной системы Пскова.

Справки по телефону: 56-16-30