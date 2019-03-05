Культура

Михайловские «Гробовщик» и «Барышня-крестьянка» едут «к Набокову»

В Гатчинский район Ленинградской области, в музей-усадьбу «Рождествено» из государственного музея-заповедника «Михайловское» отправляется выставка «А.С. Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Иллюстрации Игоря Шаймарданова». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, эту экспозицию откроют в День поэзии, 21 марта. Планируется, что работать в Ленинградской области выставка будет в течение двух месяцев, до 21 мая.

Игорь Шаймарданов. Из иллюстраций к повести «Станционный смотритель». Из фондов Пушкинского заповедника

В «Михайловском» напомнили, что 22 живописные (акриловые краски, картон) иллюстрации к пушкинской прозе были созданы Игорем Шаймардановым в конце 2015 — начале 2016 года. В них очень интересно сочетаются ироническая манера письма современного художника и традиции русской академической школы (вплоть до появления прямых «цитат» из классической живописи, аллюзий на композиционные и колористические решения полотен Алексея Венецианова и живописцев его школы — Григория Сороки, Евграфа Крендовского).

В музее отметили, что эта работа Игоря Шаймарданова (как, впрочем, и другие созданные им живописные и графические циклы) всегда находит тёплый приём у зрителей и заповедник активно её экспонирует. Так, героев «Повестей Белкина», какими их запечатлел художник, представляли любителям литературы и изобразительных искусств в Пскове и в Святогорье (февраль 2016 года), на кинофестивале в Гатчине (апрель 2016 года), на «Пушкинских днях» в Вене (ноябрь 2016 года), на выставках в белорусском Полоцке (май 2017 года), в тверских пушкинских музеях в Бернове и в Торжке (октябрь — декабрь 2018) и так далее.

На выставку в Рождествено музейщики из «Михайловского» везут и книги — увидевшие свет в прошлом столетии «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.» с иллюстрациями разных художников.