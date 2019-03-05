Культура

V Международный фестиваль-конкурс «Открыты творчеству сердца» прошел в Пскове

V международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Открыты творчеству сердца» прошел с 16 по 18 марта в Пскове.

Организатор конкурса – автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и искусства «Время Талантов» (Великий Новгород) при поддержке министерства культуры Московской области и комитета Псковской области по культуре.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Себежской детской школе искусств, в фестивале приняли участие творческие коллективы и солисты из Санкт-Петербурга и Пскова, Ленинградской, Псковской, Московской и Новгородской областей, Таллинна (Эстония).

Оценивало выступления конкурсантов профессиональное жюри, состоящее из ведущих преподавателей ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Великого Новгорода.

Себежскую детскую школу искусств на конкурсе представили Анна Яковлева (вокальное творчество) – преподаватель Наталья Федотова и Артем Тихомиров (хореографическое творчество) – преподаватель Сергей Изотов.

Артем Тихомиров совсем недавно занимается сольным исполнительством, но у него уже довольно большой опыт выступлений в коллективе. Являясь участником народного самодеятельного коллектива детского хореографического ансамбля «Рассыпуха», он побывал во многих городах России и ближнего зарубежья, где коллектив становился обладателем гран-при различных конкурсов.

Анна Яковлева – четырехкратный лауреат премии государственного комитета Псковской области по культуре «Юные дарования Псковщины», многократный обладатель гран-при международных и всероссийских конкурсов. Дважды она участвовала в кастинге телевизионного проекта «Голос. Дети».

И этот конкурс, проходивший в Доме офицеров, принес Анне Яковлевой самую высокую награду. В номинации «эстрадный вокал» она стала обладателем гран-при, а также ей вручен диплом лауреата I степени в номинации «Народный вокал».

Артем Тихомиров в номинации «Народный танец» стал обладателем диплома лауреата II степени.

В рамках конкурса прошли мастер-классы по хореографии и вокалу. На протяжении всего конкурса велась прямая трансляция на сайте организаторов и те, кто не смог приехать «поболеть» за конкурсантов, смогли сделать это возле экрана компьютера.