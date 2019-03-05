Культура

В районной библиотеке Новосокольников состоялся День православной книги

В читальном зале районной библиотеки Новосокольников состоялся День православной книги «Славянского слова узорная вязь». Учащиеся восьмого класса познакомились с историей создания праздника. Окунулись в историю средних веков Русского государства, узнали имена первопечатников Ивана Федорова и Петра Милиславца. Также из презентации «Книги, которые меняют жизнь» познакомились с историей первой печатной книгой «Апостол», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Новосокольнического района.

Преподаватель из школы дополнительного центра образования «Малышок» рассказала, какую роль сыграла личность Преподобного Сергия Радонежского в становлении русской государственности и культуры.

Школьники узнали о современной православной литературе из обзора книг «Духовное наследие в книгах», в который вошли художественные произведения Ивана Шмелева - «Светлая страница», из серии «Православная детская библиотека» сборник рассказов «Добрые души». Из серии «Православная библиотека приключений» в обзор вошли книги монаха Варнавы (Санина) «Приди и виждь», «Святая святым» и «Денарий кесаря».