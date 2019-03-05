Культура

Ульяновцев приглашают в волшебные пушкинские места

В Ульяновской области, в литературном музее «Дом Языковых» (филиал государственного бюджетного учреждения культуры «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова»), на базе виртуального представительства государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» вчера открылась виртуальная выставка «Волшебные места».

Фото: Георгий Василевич. В Михайловском утром

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, эта экспозиция — своего рода взгляд на псковские пушкинские мемории изнутри. Авторы художественных фотографий, которые ее составляют — люди, чья жизнь давно и накрепко связана с заповедником: ведущий специалист службы музейной информации Николай Алексеев и директор учреждения Георгий Василевич. На снимках запечатлены виды мемориальных усадеб «Михайловское», «Тригорское», «Петровское», старинное городище Савкина горка.

Напомним, что виртуальное представительство музея из Псковской области открылось в Ульяновске в октябре прошлого года. Среди прочего гостям «Дома Языкова» тогда была показана графика Николая Предеина из собрания «Михайловского» — портреты литераторов разных стран и эпох. Сейчас представительство активно работает: здесь, в частности, уже открылся бесплатный пушкинский online-лекторий, в рамках «Исторической ночи искусств» прошёл виртуальный тур по Пушкинскому заповеднику.

В «Михайловском» в свою очередь, сейчас готовятся принять выставку из Ульяновского областного музея, но не виртуальную, а реальную. «Пушкиниана Анатолия Зыкова» будет развёрнута в Тригорском к началу следующего месяца.