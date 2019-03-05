Культура

В рамках проекта «Единой России» 25 домов культуры в Псковской области получат средства на развитие

В 2019 году 25 домов культуры в Псковской области получат финансирование в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины». Субсидии в размере 21 млн 889,9 тыс. рублей из федерального, областного и местного бюджетов будут направлены на ремонт учреждений и укрепление их материально-технической базы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», Усвятский районный центр культуры проведет обновление на сумму 2 млн 889,9 тыс. рублей. Еще 2 млн рублей предусмотрено для Дновского районного культурного центра. По 1 млн 500 тыс. рублей выделено на развитие культурно-досугового центра в Локнянском районе, Пустошкинского районного дома культуры и трех учреждений в Пушкиногорском районе – культурно-досугового центра, Васильевского и Велейского сельских домов культуры.

Десять муниципальных образований смогут потратить на свои ДК по 1 млн рублей. В Великолуском районе деньги планируется направить на Переслегинский сельский дом культуры, в Дедовичском – на Дубишенский, в Куньинском – на Жижицкий, в Печорском – на Новоизборский, в Плюсском – на Заплюсский дом культуры, в Псковском – на Ершовское досуговое объединение, в Островском – на центр культуры «Юбилейный». Такой же суммой будет располагать Новоржевский районный культурно-спортивный комплекс. В Гдовском районе средства распределят на три учреждения: центр досуга и культуры, Яммский и Добручинский сельские дома культуры. Кроме того, миллион поделят Туричинский сельский и Невельский районной дома культуры.

По полмиллиона заложено на обновление Красногородского районного досугового объединения, Новосокольнического районного дома культуры, Опочецкого районного культурного центра, Хрединского сельского дома культуры в Стругокрасненском районе и дома культуры, входящего в состав Пыталовского досугового объединения.

Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – поддержка сельских клубов и Домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Под контролем партпроекта – 670 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в 2017 году и направленных на поддержку таких театров. Кроме того, партпроект предусматривает за укреплением материально-технической базы детских и кукольных театров, созданием условий для качественного обновления их репертуара, популяризацией новых детских постановок в регионах.