Культура

Пушкинский музей проводит виртуальный конкурс открыток-поздравлений Пушкину

В первых числах июня состоятся два события - 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Пушкинский день России.

Пушкинский Заповедник приглашает всех желающих принять участие в виртуальном конкурсе открыток «С днем рождения, Александр Сергеевич!», и тем самым почувствовать сопричастность гению великого поэта. Об этом сообщается на сайте музея.

Победители определятся в результате зрительского онлайн голосования. При создании конкурсных работ, которые могут быть выполнены в удобной для авторов художественной технике, приветствуется нестандартный и креативный подход. Красочные поздравления, адресованные поэту, будут представлены на одной из выставок, организованных в дни 53-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Михайловском.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте музея-заповедника.