Культура

Усадьбу Набоковых в Ленобласти отреставрируют к 2022 году за 240 млн рублей

Реставрация усадьбы Набоковых в селе Рождествено (Ленинградская область) начнется в 2020 году, сообщила журналистам в четверг директор ГБУК ЛО «Музейное агентство» Леся Колесникова.

«Это региональные средства и средства федерального бюджета - 240 млн рублей. Это сумма, которая необходима для комплексной реставрации экстерьеров и интерьеров», - рассказала Л.Колесникова, пишет «Интерфакс».

По ее словам, здание необходимо оборудовать системами отопления и водоотведения. Внутри усадьбы будут проведены работы по восстановлению конструктивной прочности объекта.

«Работы по бельведеру являются особенно сложными, так как часть поверхности повреждена грибком. В интерьере также будут восстановлены утраченные элементы. Это знаменитый пол центральной залы, росписи, которые частично сохранились», - пояснила Л.Колесникова.

Она добавила, что усадьба будет отреставрирована к 2022 году.

Вторым этапом реставрации станет восстановление парковой территории, прилегающей к усадьбе. Там планируется выполнить работы по освещению парка, организации набивных дорожек, обеспечению безопасности объекта, в том числе установка системы видеонаблюдения.

Заказчиком проекта реставрации выступило ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», проектировщиком - компания «Аксиома».

Л.Колесникова также подчеркнула, что музей после реставрации будет готов принять хранящуюся в Швейцарии коллекцию личных вещей Владимира Набокова.

«Если сейчас фондохранилище располагается на втором этаже и обладает ресурсом для новых коллекций и собраний, то после реставрации фондохранилище будет перемещено в цокольную часть, где его площадь будет расширена (...) Никаких препятствий для того, чтобы принять это собрание, у нас нет», - сказала она.

Директор музейного агентства уточнила, что после передачи в фонд музея материалы будут оцифрованы и выложены в открытый доступ, чтобы исследователи творчества писателя могли их изучать.

Как сообщалось ранее, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился в Минкультуры РФ с предложением постоянно или временно принять личные архивы В.Набокова, хранящиеся в Швейцарии, в государственном музее-усадьбе писателя в Рождествено.

В 2015 году А.Дрозденко сообщал, что реставрация усадебного комплекса начнется через год. После реставрации усадьбы в ней планировалось открыть обновленный культурный центр района и области.

Музей в Рождествено был создан в 1957 году. В 1988 году получил название «Рождественский историко-литературный и мемориальный музей В.Набокова». С 2015 года в музее открыты девять выставочных залов, рассказывающих об усадебной жизни и владельцах дома.

В фондах учреждения хранится около 1,8 тыс. предметов, среди них - фотографии, документы из семьи Рукавишниковых-Набоковых. На снимках запечатлены семейные праздники, прогулки, виды парков и усадебных построек Рождествено и Батово, книги В.Набокова, ноты, издания книг писателя, а также письма Е.Сикорской, сестры писателя и его двоюродного брата С.Набокова. Музей хранит также личные вещи, столовую посуду, предметы мебели семьи Рукавишниковых-Набоковых.

Музей-усадьба «Рождествено» является одной из самых любимых гостями площадок Гатчинского района акции «Ночь музеев». В 2018 году за одну ночь музей принял 644 человека. В 2018 году музей посетили более 36 тыс. гостей.