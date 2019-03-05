Культура

О пушкинских страницах в истории МХАТа расскажет новая выставка в Михайловском

К Международному дню театра и в рамках Года театра в России Музей МХАТ готовит выставку для показа в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, проект называется «Друзья мои, прекрасен наш союз!.. А.С. Пушкин и Московский художественный театр». Он будет посвящён 220-летию со дня рождения Пушкина и расскажет о постановках произведений великого русского поэта на сцене театра, созданного в 1898 году К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко

Фото с сайта www.mkrf.ru

За свою долгую историю труппа и её лидеры не раз обращались к творчеству первого поэта России. Достаточно назвать знаменитый «Пушкинский спектакль» 1915 года, объединивший в себе три из «Маленьких трагедий» - «Пир во время чумы» и «Моцарта и Сальери» в постановке Константина Станиславского, а также «Каменного гостя», режиссёром которого выступил Владимир Немирович-Данченко (художником и сорежиссером всех трех пьес был Александр Бенуа). Дважды подступал МХАТ и к «Борису Годунову». Кроме того, планируется, что часть экспозиции будет посвящена спектаклю «Последние дни» по пьесе Михаила Булгакова - «пьесе о Пушкине без Пушкина». Премьера этой постановки, ставшей последней работой Немировича-Данченко, состоялась в 1943 году.

На выставке в «Михайловском» будут представлены эскизы декораций и костюмов, макеты к спектаклям и костюмы.

Напомним, что это не первый опыт сотрудничества Музея МХАТ и Пушкинского Заповедника. Так, в частности, в 2015 году в Святогорье были показаны две выставки, подготовленные столичными музейщиками. Одна из них, в феврале-марте - «Новый век» - была посвящена столетию первого приезда в Михайловское московских актёров Ольги Книппер-Чеховой, Николая Массалитинова, Вахтанга Мчеделова, Киры Алексеевой и журналиста Марии Каллаш. Следующая экспозиция из фондов театрального музея — «Пушкин и Бенуа» была открыта для жителей и гостей Святогорья в июле—октябре.

Планируется, что выставку «Друзья мои, прекрасен наш союз!... А.С. Пушкин и Московский художественный театр» в музее-заповеднике «Михайловское» откроют в последний день марта.