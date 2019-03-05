Культура

В музее-усадьбе Римского-Корсакова прошел концерт студентов и преподавателей колледжа искусств

Концерт студентов и преподавателей Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова состоялся в музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова в деревне Вечаша Плюсского района Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа, в концерте, который прошел в рамках мероприятий, посвященных 175-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова, приняли участие творческие коллективы и солисты специальности «Хоровое дирижирование».

В музее-усадьбе прозвучали арии из опер «Снегурочка» и «Сказка о царе Салтане» в исполнении Киры Горшковой, Анны Львовой, Оксаны Стениной, Владислава Прилуцкого. Камерно-вокальные произведения Н.А. Римского-Корсакова и его друзей по творческому объединению «Могучая кучка», а также современников и учеников композитора исполняли Ирина Лупина, Роман Себякин, концертмейстеры - Борис Шелков, Нелли Миланович, Ирина Колтунова.

Женский и мужской вокальные ансамбли исполнили произведения А. Гурилева, А. Гречанинова, Ц. Кюи. Яркой кульминацией концерта стало выступление академического хора колледжа. Ведущая концерта, музыковед Ирина Сидякова.

Напомним, что Н.А. Римский-Корсаков - автор 15 опер, трех симфоний, симфонических произведений, концертов, хоровых, камерно-вокальных, камерно-инструментальных произведений. Деятельность Н.А. Римского-Корсакова многогранна и разнообразна: участник кружка Могучая кучка, педагог, профессор Санкт-Петербургской консерватории, автор теоретических трудов «Учебник по гармонии», «Основы оркестровки», дирижер, музыкально-общественный деятель, редактор произведений М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, А.С. Даргомыжского, собиратель народных песен. В последние годы жизни композитор с семьей много времени проводил в Вечаше и Любенске, где были написаны его последние шесть опер, в том числе «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» и «Золотой петушок».