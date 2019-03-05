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Культура

В Великих Луках вручили премию «За высокие творческие достижения»

22.03.2019 12:02|ПсковКомментариев: 0

В Детской музыкальной школе №1 имени М. П. Мусоргского 20 марта состоялась торжественная церемония вручения муниципальной премии имени М.П. Мусоргского «За высокие творческие достижения» среди учащихся детских школ искусств города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском комитете культуры.

Торжественную церемонию открыла солистка городской филармонии, Заслуженный работник  культуры    РФ  Елена Войтушко, исполнив фрагмент фортепианного  цикла «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского.

Затем на сцену поднялись лауреаты премии им. М. П. Мусоргского  «За высокие творческие достижения»  2019 года и их преподаватели. Для всех присутствующих творческим подарком стало выступление солистки  городской филармонии   Натальи Плехановой,  в ее  исполнении прозвучал концертный номер из вокального цикла «Детская» М.П. Мусоргского.

Со словами приветствия и поздравлений к лауреатам в этот вечер обратились  заместитель главы города города Великие Луки  Сергей Агарев  и председатель местного комитета культуры Анжелика Романюк.

Напомним, что на основании решения конкурсной комиссии 15 марта победителями признаны 10 талантливых детей города Великие Луки.

В гала-концерте  приняли участие  все обладатели премии , еще раз продемонстрировав зрителям свое мастерство. Хочется отметить, что  на концерте присутствовали преподаватели детских школ искусств, родители и одноклассники лауреатов, которые пришли поддержать своих друзей.  

Источник: Псковская Лента Новостей
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