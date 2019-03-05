Международный фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования стартует завтра в Пскове

VII Псковский открытый (международный) фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования откроется завтра в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.
В конкурсе примут участие около 90 фортепианных, камерных, инструментальных и вокальных ансамблей из Псковской, Новгородской областей, Санкт-Петербурга. Более 200 молодых музыкантов выступят в четырёх конкурсных номинациях.
Цели конкурса - развитие и совершенствование ансамблевого исполнительства, пропаганда классической, народной и современной музыки, выявление одаренных учащихся-исполнителей.
В качестве председателей жюри выступят преподаватели Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и Московского государственного института искусств.
В рамках конкурса состоится Фестиваль ансамблевого музицирования. Гости из Санкт-Петербурга представят концерт камерной музыки.
Конкурсные прослушивания пройдут в концертных залах колледжа по адресу: г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2
Вход на все конкурсные мероприятия свободный.
23 марта (суббота)
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
09:30 Торжественное открытие конкурса
14:30 Фестиваль ансамблевого музицирования
16:00 Концерт лауреатов международных конкурсов «Музыкальный калейдоскоп» (г. Санкт-Петербург)
КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
10:00 Конкурсные прослушивания участников в номинации «Фортепианный ансамбль», первая и вторая возрастные группы
МАЛЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (ауд. 413)
10:00 Конкурсные прослушивания участников в номинации «Инструментальный ансамбль/ оркестр»
14:30 Конкурсные прослушивания участников в номинации «Камерный ансамбль с фортепиано»
24 марта (воскресенье)
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
10:00 Конкурсные прослушивания участников в номинации «Фортепианный ансамбль», четвертая и пятая возрастные группы
13:00 Конкурсные прослушивания участников в номинациях «Вокальный эстрадный ансамбль», «Вокальный фольклорный ансамбль»
МАЛЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (ауд. 413)
11:00 Конкурсные прослушивания участников в номинации «Вокальный академический ансамбль»
16:00 Торжественное награждение. Гала-концерт победителей конкурса. Закрытие конкурса (Концертный зал)