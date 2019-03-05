Культура

Областная библиотека приглашает на Неделю детской книги

Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) приглашает школьников на всероссийскую неделю детской и юношеской книги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В рамках программы пройдут - клуб выходного дня и творческая встреча с Сергеем Адамским - петербургским художником-графиком, писателем, поэтом; увлекательное путешествие по страницам книг американской писательницы Кейт ДиКамилло «Волшебство, возможности и надежда»; презентация просветительской страноведческой программы «Большое ганзейское приключение», творческие мастер-классы.

28 марта в 11.00 в гости в библиотеку придет служебная собака Сальви Ды Зейла породы малинуа со своей хозяйкой – Ольгой Болбышевой. Участники встречи узнают о профессии кинолога, познакомятся с особенностями воспитания и дрессировки собак.

29 марта в 15.00 состоится презентация двухтомной «Энциклопедии романа «Два капитана»», вышедшей в издательстве «РОССПЭН». Выход в свет энциклопедии реализуется в рамках проекта «Читаем Север» компании «Норникель». Первый том издания – роман В. А. Каверина «Два капитана», во второй вошли статьи и исследования о реальных исторических личностях, послуживших прототипами главных героев, об описанных в романе местах, в том числе городе Энске, и многом другом.

В представлении издания примут участие руководитель проекта, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Российского педагогического университета им. Герцена Ю. З. Кантор, кандидат географических наук, внештатный научный сотрудник Российской национальной библиотеки Л. К. Кильдюшевская, псковские авторы.

На выставке «Два капитана: роман на все времена» будут представлены издания романа разных лет и на языках разных народов,

Программа Недели детской книги здесь.

Вход на все мероприятия бесплатный.