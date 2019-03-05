Культура

Победителей областного конкурса «Душа земли Псковской» наградили в Пскове

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, прошло в Пскове в пятницу, 22 марта. В его рамках состоялось вручение удостоверений обладателям почетного звания «Душа земли Псковской» за 2018 год, которое ежегодно присваивается руководителям лучших творческих коллективов в разных жанрах народного творчества, сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона.

Победителей областного конкурса определили комитет по культуре Псковской области и Псковский областной центр народного творчества. Почетное звание за заслуги в развитии и сохранении народной культуры присвоено четырем руководителям творческих коллективов из разных районов региона.

Ими стали руководитель образцового художественного коллектива хореографического ансамбля «Солнышко» Дома детского творчества города Пскова Ирина Белотелова, руководитель народного самодеятельного коллектива хореографического ансамбля «Селяночка» из Пореченского библиотечно-досугового центра Великолукского района Дина Семенова, мастер декоративно-прикладного творчества, руководитель любительского объединения «Душа» Бежаницкого районного центра культуры Вера Максимова и руководитель народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Веретье» Тямшанского культурно-досугового центра Псковского района Елена Обухова.

В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы, руководители которых стали обладателями заслуженного звания. В рамках мероприятия также открылась выставка кукол бежаницкого объединения «Душа».

Почетное звание «Душа земли Псковской» присваивается с 2004 года не только за достижения, но и за активную просветительскую и педагогическую деятельность, которая направлена на освоение и передачу творческих навыков подрастающему поколению.