Культура

Студенты и педагоги-русисты из 15 стран мира стали слушателями online-лекции из Пушкинского Заповедника

На портале «Образование на русском» в конце этой рабочей недели состоялся вебинар об истории Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, online-лекцию «Хранители Михайловского» для интернет-слушателей провела исполняющая обязанности хранителя музея-усадьбы «Михайловское» Ирина Крылова.



На фото: Ирина Крылова ведет вебинар из зала президиума Научно-культурного центра «Михайловского».

Рассказ о подвижниках, которым удалось несмотря ни на какие внешние и внутренние обстоятельства сохранить «Пушкинский уголок», был проиллюстрирован кадрами документальной хроники из архива Пушкинского Заповедника и фотографиями, которые посетители музея «в реале» могут сейчас увидеть на выставке «Хранители Михайловского».



Фото из архива Пушкинского Заповедника.

Эта экспозиция развернута в усадьбе Ганнибалов и Пушкиных, в здании бывшей «Колонии литераторов».

Вебинары, посвященные жизни и творчеству первого русского поэта - часть работы к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, которую совместно проводят Государственный музей-заповедник «Михайловское» и Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина (Москва). Научный руководитель этого проекта - Эльмира Афанасьева, доктор филологических наук, литературовед, главный научный сотрудник института.

В музее отметили, что участниками вебинара об истории «Михайловского» стали студенты Института Пушкина и китайские преподаватели-русисты, которые сейчас проходят практику в этом учебно-научном заведении, а также студенты и преподаватели из разных стран, в том числе из Армении, Беларуси, Болгарии, Индии, Индонезии, Китая, Мьянмы, Польши, России, Сирии, Словакии, Узбекистана, Украины, Чехии.

Напомним, что посвященные жизни и творчеству А.С. Пушкина вебинары проводятся на портале «Образование на русском» по четвергам, в 16.00. Следующий из них, 28 марта, также подготовлен силами музейщиков Пушкинского Заповедника: хранитель музея-усадьбы «Тригорское» Римма Бурченкова расскажет о том, какую роль в жизни Пушкина сыграли этот «Приют, сияньем муз одетый…» и его прекрасные обитатели.