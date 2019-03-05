Культура

Псковичи могут поддержать земляков на конкурсе музейного мультимедиа

На официальном сайте Интернет-фестиваля музейного мультимедиа «Музейный Гик» стартовало зрительское голосование за работы, предложенные к участию в конкурсной программе этого года. В творческом соревновании, которое проводится уже в пятый раз, традиционно участвуют разработанные для музеев, архивов и в библиотечных систем мультимедийные программы, доступные для просмотра в интернете или для свободного скачивания на ПК, смартфоны, планшетные компьютеры.

Псковскую область на конкурсе представляет Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, от Пушкинского Заповедника на конкурс представлен проект «…Для развлеченья, для мечты, для сердца…».

«Заставкой» проекта стала акварель из цикла иллюстраций к «Евгению Онегину» выдающегося русского графика Юрия Игнатьева (из фондов Пушкинского Заповедника).

За строками из последней главы романа «Евгений Онегин» «скрывается» ряд познавательно-развлекательных игр и заданий. Это интерактивная карта путешествий А.С. Пушкина, тематические кроссворды и викторины по материалам биографии Пушкина и по его произведениям - от сказок до «Евгения Онегина». Есть в проекте и игра «Вставь пропущенное слово», и даже пазлы, играя в которые можно «собрать» вид мемориальной усадьбы, репродукцию рисунка Пушкина или картины из фондов музея.

Отметим, что на конкурс «Музейный Гик» в текущем году подано 120 конкурсных заявок от музеев и библиотек России и Белоруссии. Нашу страну представляют как гиганты и всемирно известные учреждения, такие как Государственный исторический музей (Москва), Государственный музей-заповедник «Куликово поле» (Тульская область), Государственный музей-заповедник «Петергоф» или Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук (оба - Санкт-Петербург), так и совсем небольшие, часто не известные широкой публике музеи. В этом ряду достаточно привести в пример хотя бы Музей истории школы № 45 города Прокопьевска Кемеровской области, Музей детского клуба «Рубеж» из Магнитогорска или Ирбитский государственный музей изобразительных искусств (Свердловская область). Среди конкурсных работ - 19 виртуальных музейных туров, 9 игр и викторин, 12 разработок мультимедиа для выставки или экспозиции, 10 мультимедийных фильмов и 32 ролика/презентации, 15 проектов в формате популярного в последние годы «сторителлинга», 12 образцов электронных каталогов (баз данных) и так далее.

Интернет-голосование, в котором может принять участие каждый пользователь сети, продлится до 21 апреля включительно (до 23 часов 59 минут, уточняется в Положении о фестивале). Работа профессионального жюри будет идти до 15 мая. Проголосовать за пушкиногорцев можно здесь.

Призы и дипломы «Гика» по традиции будут вручены его победителям в дни проведения Международного фестиваля «Интермузей-2019».