Культура

Великолукский драмтеатр приглашает на трагедию «Коварство и любовь»

В юбилейный год Великолукский драматический театр продолжает радовать своих зрителей разнообразными интересными постановками, премьерными показами.

На сцене ВДТ снова премьера. 6, 7 апреля в 18.00 приглашаем всех любителей классики немецкого романтизма посетить трагедию в двух действиях «Коварство и любовь» Шиллера, режиссер-постановщик - заслуженный артист РФ Павел Сергеев, художник-постановщик Светлана Веселова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Коварство и любовь» – это бессмертное творение гениального Фридриха Шиллера. Немецкий романтик опубликовал мещанскую трагедию о вероломстве, власти и чувствах еще в 1783 году. Минуло более двухсот лет, а тема по-прежнему актуальна. Коварство и любовь продолжают управлять миром.

Спектакль дает возможность зрителю задуматься о бессмысленности жизни без любви, об абсурдности существования с оглядкой на социальные предрассудки.