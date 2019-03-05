Культура

Иван Цецерский поздравил работников культуры с профессиональным праздником

«У нас много замечательных талантов, которые выращены в ваших школах, секциях, кружках, и они настоящая гордость нашего города и нашей страны», - начал свое выступление глава города Пскова Иван Цецерский на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника культуры.

Праздник состоялся в Городском культурном центре и собрал представителей всех ведущих образовательных и культурных учреждений горда Пскова, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

«Там, где за организацию праздника или мероприятия берутся работники культуры, нас обязательно ждет успех. Было бы замечательно, если бы на “культуру” равнялись и другие организации нашего города, например, сотрудники сферы ЖКХ. Нам всем тогда, несомненно, жилось бы куда лучше. На нас с вами ответственность не только за соблюдение традиций и истории, мы должны постараться сделать наших людей более культурными, воспитанными и образованными. Спасибо за ваше сподвижничество!» - поблагодарил Иван Цецерский всех работников, собравшихся в зале.

Также глава города отметил, что главной мотивацией для работников культуры к качественному и творческому исполнению своих обязанностей является не материальная, а моральная мотивация - это благодарность жителей города, радость в глазах родителей и растущая культура нации.

Начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов также поздравил собравшихся и пожелал им никогда не терять энтузиазма и творческого подхода в работе.

На мероприятии почетными грамотами и благодарностями были награждены все крупные учреждения культуры и лучшие работники театра кукол, библиотек, центра народного творчества, музыкальных, художественных школ и других муниципальных образовательных учреждений города.

Также в честь работников культуры в ГКЦ организовали концерт с выступлениями лучших музыкантов Пскова.