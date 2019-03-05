Культура

В библиотеке состоится презентация нового издания альманаха «Псковский литературно-художественный журнал»

29 марта в Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной пройдет презентация нового издания альманаха «Псковский литературно-художественный журнал». Альманах выходит в Пскове с 2014 года и является масштабным издательским проектом Ильи Семина, художника, галериста и поэта. На презентации будет представлен его пятый выпуск, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы презентации.

Новый альманах вмещает в себя поэзию обеих столиц, фантастическую прозу к 180-летию великого русского композитора Модеста Мусоргского, новый исследовательский материал о поэте - эмигранте поневоле Игоре Северянине, рок-н-ролльные воспоминания одного псковского музыканта, эссе молодых авторов, комиксы и истории для женщин и детей.

Интересен «Портрет композитора» - фантастическая повесть автора из Уфы Сергея Круля с замечательными иллюстрациями, выполненными Дмитрием Яблочкиным и Анастасией Ганчаровой. Повесть заражает сверхновой энергией, перемежающей смех слезами и ломает привычную эстетику восприятия творчества композитора-новатора Модеста Мусоргского. Также примечательным событием в альманахе являются воспоминания известного в Пскове «бойца рок-н-ролльного фронта» Алексея Деменёва. Для творческой молодежи будет любопытен «Синдром Холдена» - комиксы от витебского автора Анастасии Ганчаровой, уводящие в психоанализ. В «Сказках Гретхен» своими историями о куклах делится Галина Лукьянова, известный мастер декоративно-прикладного искусства. Поэтому каждый сможет найти в этом номере альманаха «своего автора».

«Илья принял правильное решение – выпускать альманах не в интернет-версии, которая растворилась бы в огромном сетевом пространстве, а в печатном виде. Этот альманах - разговор с читателем, и этого ни одна поисковая система в интернете, ни одна пиар-технология не может заменить», - так считают друзья Ильи Семина.

В презентации альманаха примут участие: доктор филологических наук Псковского государственного университета Илона Матеюнайте, директор московского издательства «Пальмир» Владимир Потресов, музыканты Пскова во главе с лидером группы «КрейZи ХауZъ» Сергеем Печкуровым, а также ожидаются скайп-встречи с авторами альманаха из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы.

В рамках презентации также предусмотрена автограф-сессия. Начало презентации в 17 часов.