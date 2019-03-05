Культура

Псковский художник-иллюстратор празднует 80-летие

Сегодня, 26 марта, 80-летие празднует известный псковский художник-иллюстратор Александр Александров. Художник родился в Острове в 1939 году. Учился в Костромском педагогическом институте на художественно-графическом факультете. Работал учителем труда, рисования, черчения и истории в нескольких общеобразовательных школах. В 1968 и 1969 годах находился в творческой командировке по Средней Азии. Работал в Душанбинском республиканском художественном училище (Таджикистан) преподавателем истории искусств, рисунка и композиции и на ВДНХ художником-оформителем.

В сентябре 1969 года переехал на постоянное место жительства в город Псков. Работал в строительном техникуме, художественной школе, профессиональном училище №14, училище культуры, школе искусств, везде преподавал изобразительное искусство. Общий педагогический стаж художника-педагога составляет 40 лет.

В настоящее время Александр Александров занят творческой работой, а также выставочной и просветительской деятельностью. Живописец и график, он является участником многих городских, областных, групповых и зональных художественных выставок. Творческая жизнь художника и краеведа неразрывно связана с Псковской стариной и Пушкиногорьем. Работы автора находятся в частных коллекциях Израиля, Голландии, Таджикистана, Германии, США, ЮАР и Латвии. Картинная галерея Нойса приобрела у художника две работы: «Три сосны» и «Тригорское», пять работ находятся в фондах Псковского музея-заповедника.

На протяжении многих лет постоянно действующая выставка картин художника радует посетителей читального зала Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василева в Пскове своей искренней любовью к городу и Псковской земле.