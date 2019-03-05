Культура

Выставка рукоделия Галины Сафроновой открывается сегодня в Псковском центре народного творчества

Первая персональная выставка рукоделия Галины Сафроновой открывается сегодня, 26 марта, в Псковском областном центре народного творчества (Дом ремесел, ул. Некрасова, 8). Начало в 17.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ, на выставке «Формула рукоделия Галины Сафроновой» будут представлены картины, женские сумочки, кошельки, куклы.

Галина Сафронова, получив высшее физико-математическое педагогическое образование, в разные годы работала педагогом, программистом и бухгалтером. Увлекаться домашним рукоделием начала много лет назад. Это и макраме, и вышивка, и преподавание курсов кройки и шитья. Но теми видами рукоделия, которые представлены на выставке в ОЦНТ, заинтересовалась совсем недавно. Когда вышла на заслуженный отдых, решила осуществить свою очень давнюю мечту - попробовать научиться рисовать и шить куклы. Чуть более четырех лет обучения и постоянных занятий привели к возможности оформить первую в своей жизни выставку и поделиться своими работами и достижениями.

Добавим, выставка Галины Сафроновой будет работать три недели.

Часы работы ОЦНТ: понедельник - пятница - с 11.00 до 17.00, суббота - с 12.00 до 16.00, воскресенье - выходной.