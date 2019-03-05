Культура

В Пскове пройдет круглый стол о проблемах и перспективах инвестиционного использования объектов культурного наследия

27 марта в 10.00 в конференц-зале главного корпуса отеля «Двор Подзноева» состоится круглый стол на тему «Реализация инвестиционных проектов в объектах культурного наследия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В мероприятии примут участие председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Елена Яковлева, председатель комитета по управлению государственным имуществом Лариса Васильева, представители Росимущества, МРСК Северо-Запад.

Речь пойдет о проблемах и перспективах реализации инвестиционных проектов на базе памятников истории и культуры. Подтвердить участие можно по телефону: (8112) 622-400 или по e-mail: airpo@invest.pskov.ru. Организатор мероприятия - агентство инвестиционного развития Псковской области.