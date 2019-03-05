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Культура

Псковские читатели встретились с автором мистических книг

27.03.2019 09:32|ПсковКомментариев: 0

В псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева в рамках «Недели детской книги» состоялась творческая встреча с московской писательницей Екатериной Неволиной, которая руководит группой российской сентиментальной прозы в издательстве «Эксмо», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Встречу с читателями Екатерина Неволина начала с того, что рассказала, как она стала писателем. По ее словам, в детстве она мечтала стать рыбой. Потом захотела выучиться на геолога, но обнаружила, что не любит ночевать в палатке, и оказалась потерянной для этой профессии. Мама будущей писательницы надеялась, что она станет юристом, но на юридический Екатерина не поступила, чему очень рада, так как считает, что из нее вышел бы очень плохой юрист. Поэтому «от нечего делать» она подалась в библиотечный институт, а, когда обнаружила у себя страсть к писательству, окончила заочно еще и литературный.

Правда, первый роман ей пришлось сжечь, ведь когда она прочитала его родителям, те почему-то не нашли в нем ничего захватывающего. Но на третьем курсе своего первого института она начала писать рассказы, и вскоре поняла, что это и есть ее призвание.

Екатерина Неволина, например, объяснила, что чем более фантастичен в литературном произведении «фон», тем более реалистичными должны быть персонажи и ситуации.

Кроме того, она рассказала, как в начале своей карьеры писала на заказ книги, например, о святых. И обнаружила такую интересную закономерность: чем меньше ей удавалось найти информации о том или ином святом, тем интереснее у нее получалась книга о нем.

Она объяснила, что издательства редко сохраняют авторские названия книг. Ведь название должно продаваться, а, значит, это больше коммерция, чем литература.

Екатерина Неволина – автор десятков книг с необычными поворотами сюжета и глубоким психологизмом отношений главных героев. Она писала сценарии для мультсериала «Джинглики», а также известна любителям мистической литературы по таким книжным сериям, как, например, «Похитители древностей», а недавно перешла на остросюжетные романы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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