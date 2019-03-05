Культура

Подведены итоги Международного конкурса рисунков и иллюстраций «Страницы пьес под кистью оживают»

С 1 января по 27 марта Библиотека-Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева (МАУК «Централизованная библиотечная система» города Пскова) проводила для школьников и студентов Международный конкурс рисунков и иллюстраций «Страницы пьес под кистью оживают», посвященный Году театра в России, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Арина Мироненко (11 лет), Ставропольский край, Ессентуки.

Конкурс проводился с целью приобщения школьников, подростков и молодежи к прочтению пьес русских и зарубежных писателей, созданию рисунка или иллюстрации по прочитанным книгам, а также для развития творческого осмысления и воспроизведения сюжета прочитанной книги.

С 1 января по 24 марта 54 участника из города Донецка (Украина), Ташкента (Узбекистан) и 12 регионов России прислали свои конкурсные работы.

Арина Костерева (11 лет), Ивановская область, Кинешма.

Самыми активными участниками оказались участники из Пскова, Кинешмы Ивановской области и Ессентуки Ставропольского края.

Участники нарисовали рисунки и иллюстрации по 23 пьесам. Наиболее популярными произведениями стали пьеса псковского писателя Надежды Вальнер «Три луча», Сергея Михалкова «Зайка-зазнайка» и Самуила Маршака «Двенадцать месяцев».

Валерия Зайцева (11 лет ), Псковская область, Псков.

Наиболее активными участниками стали дети 11 лет - 19 человек и дети 10 лет - 10 человек.

27 марта 2019 года в Международный день театра имена победителей оглашены в группе конкурса в социальной сети «Вконтакте». Все участники и победители конкурса получили дипломы в электронном виде.