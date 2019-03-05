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Культура

Около 600 табличек необходимо установить на псковские памятники культурного наследия

27.03.2019 11:33|ПсковКомментариев: 0

Порядка 600 объектов культурного наследия в Псковской области требуют установки табличек - информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия в случаях, если собственник памятника отсутствует либо неизвестен. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 27 марта, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике сообщила председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева, представляя законопроект «О внесении изменений в закон «О государственной охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской области».

Она пояснила, что документ разработан в целях приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством. В документе за органом охраны объектов культурного наследия закрепляются полномочия по выдаче уведомлений о соответствии или несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенных в границах территории исторического поселения.

Также законопроектом предлагается отнести к полномочиям органа охраны объектов культурного наследия установление информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия в случаях, если собственник памятника отсутствует либо неизвестен. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что на изготовление и установку информационных надписей потребуется дополнительное бюджетное финансирование.

«В случае нарушений внешнего облика памятников культурного наследия такая табличка дает возможность обратиться в суд, если ее нет, процедура становится сложнее. Мы знаем, что на территории Псковской области достаточно серьезное количество памятников требуют серьезных ремонтных работ, и слышим справедливые замечания о том, что «табличка мало что решает». Тем не менее, я вас уверяю, что в нормативном плане, наличие таких табличек очень важно», - пояснила Елена Яковлева.

Также она отметила, что в Псковской области есть очень много объектов религиозного назначения, которые считаются бесхозными.  

Чиновник уточнила, что чаще всего для изготовления табличек используется антивандальный пластик. Стоимость одной таблички варьируется от 5 до 7 тысяч рублей. «Необязательно, чтобы в Псковской области таблички были обязательно из пластика, есть и другие решения. Дороже стоят таблички с QR-кодом, который содержит информацию о том или ином памятнике культуры. В Карелии таблички делаются из мрамора, но у них рядом источник такого материала», - поделилась Елена Яковлева.

Еще одно новое полномочие, которое добавляется законопроектом, - отнесение объектов культурного наследия, расположенных в границах территорий историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, к ансамблям или достопримечательным местам.

Также дополняются полномочия областного Собрания депутатов: согласно законопроекту законодательный орган будет вправе не только устанавливать, но и изменять и прекращать существование зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

«Объектов муниципального значения на территории Псковской области пока нет, но предусмотреть такую возможность все равно стоит», - добавила Елена Яковлева.

Реализация указанных полномочий предполагается в рамках основного мероприятия 2.4 «Реализация комплекса мер по государственной охране объектов культурного наследия» подпрограммы «Наследие» государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории области».

Указанная программа продлена до 2024 года.

В ходе обсуждения представленного законопроекта депутат Юрий Сорокин («Единая Россия») поинтересовался, изменялась ли охранная зона в течение последних пяти лет возле Мирожского монастыря, поскольку местные жители жалуются, что им ничего не разрешают строить.

Елена Яковлева ответила, что зона не изменялось, но в указанном месте действительно есть ограничения в рамках исторического поселения. «Но я не знаю ни об одном случае отказа от строительства», - заверила она.

Также Юрий Сорокин обратил внимание на сомнительную, по его мнению, организацию охраны возле Церкви Покрова и Рождества от Пролома. «Охрана памятников осуществляется здесь путем размещения строительных вагончиков. Там живут люди круглосуточно, выходят только для того, чтобы смениться, выполняют свои функции формально. Такая охрана ничего не решит, если что-то случится», - подчеркнул он и предложил использовать современные технологии, такие как  видеонаблюдение.

Елена Яковлева напомнила, что речь идет об охране объекта федеральной собственности, который находится в ведении Псковского музея-заповедника. Кроме того, подчеркнула она, режим охраны, который сейчас предложен, временный - на период реставрационных работ.

Депутаты поддержали предложенный законопроект. Окончательное решение будет принято на сессии Псковского областного Собрания, которая состоится 28 марта.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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