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Культура

Столица Сибири принимает гостей из «Михайловского»

27.03.2019 14:16|ПсковКомментариев: 0

Сегодня в рамках межмузейного проекта «Знакомство с музеями европейской части России» в Красноярске, в краевом краеведческом музее, откроются две фотовыставки из собрания государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, жителям и гостям неофициальной «столицы Сибири» презентуют виды псковских пушкинских мест, а также экспозицию «Михайловское. Кабинет Пушкина».

Николай Алексеев. Михайловское. Дом Пушкина. Вид с Сороти

Авторы снимков — директор музея Георгий Василевич, ведущий специалист службы информации Николай Алексеев и московский фотохудожник Алексей Лазарев. В музее отметили, что обе эти выставки — передвижные и часто представляют Пушкинский Заповедник в поездках по России и за ее пределами.

Кроме того, в рамках презентации запланирована творческая встреча директора и сотрудников «Михайловского» с посетителями и работниками красноярского музея. Как планируют пушкиногорцы, речь пойдет о том, чем живет заповедник сегодня — о научной, экскурсионной и культурно-просветительной деятельности учреждения. Сибирякам в ходе этих встреч покажут фильмы, «Приют поэта» и «Воспоминание. Молитва памяти Поэта», увидевшие свет силами музейщиков.

Теги: #Пушкинские Горы #пушкинский заповедник #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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