Культура

В музее истории города Печоры работает выставка «У родных святынь»

Выставка была открыта в рамках Международной научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое». Об этом сообщается на сайте музея-заповедника Изборск.

Впервые посетители могут увидеть «живые» фотографии и документы из обширных фондов музея-заповедника «Изборск» и музея истории города Печоры, а также из личных коллекций жителей Печор и Изборска. В этих местах сохранились уникальные сельские храмы и монастыри, которые не закрывались в самые тяжелые времена.

Используемый на стендах увеличенный цифровой формат позволяет рассмотреть лица, увидеть детали, прочитать текст документов.

На выставке представлены преимущественно фото 20-30 годов XX века. Посетитель может узнать, как выглядели сельские храмы погостов Зачеренья, Тайлово, Кулья, Залесья, Изборска, увидеть фотографии самих священников сельских храмов: отца Василия Соловского, Ивана Коведяева. Александра Быстрова, Карла Устава, их семьи и прихожан.

Выставка работает ежедневно с 10.00 до 18.00 в Печорах, Международная, 3

8 (81148) 2-30-77