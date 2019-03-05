Культура

Юных жителей Псковской области пригласили принять участие в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева

До 1 июня молодые жители Псковской области могут стать участниками Всероссийского конкурса «Поэзия Победы» имени Андрея Дементьева. Организатором творческого состязания молодых дарований стал Музей Победы. Конкурс стартовал в Международный день поэзии, который отмечался 21 марта. Жюри возглавляет поэт-песенник Александр Шаганов, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Участникам предлагают представить поэтические работы о мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей в годы войны, о памяти поколений и благодарности за Великую Победу. Стихотворения могут быть посвящены конкретным героям Великой Отечественной войны, фронтовикам, труженикам тыла и их семьям.

Поэтическое состязание проходит по трем номинациям – для школьников средней и старшей школы 11 - 13 и 14 - 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки.

Итоги конкурса подведут 16 июня. Торжественная церемония награждения пройдет в Музее Победы, она приурочена ко дню рождения Андрея Дементьева.

Лучшие работы победителей и лауреатов будут опубликованы на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях, а также в ведущих российских СМИ. Победители в каждой из номинаций получат подарки от Музея Победы. По итогам конкурса также будет издан сборник лучших стихов с одноименным названием.