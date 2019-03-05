Культура

Выставка «Душа Лога» откроется 30 марта в доме-музее Алтаева

С 30 марта в усадьбе Лог в деревне Лосицы Плюсского района начнет работу выставка «Душа Лога», приуроченная к 130-летию со дня рождения Ольги Константиновны Гориневской (1889-1978).

Как сообщается на официальной странице Псковского музея-заповедника в Instagram, Ольга Гориневская была последней владелицей усадьбы Лог и основательницей народного музея Ал. Алтаева. Название «подсказано» Ал. Алтаевым: так названа одна из глав неопубликованной рукописи «Забытый угол», где рассказано о жизни на «исконно русской любимой земле» в период с 1895 по 1856 год.

Вынужденная уехать из страны в США, где жила ее дочь, Ольга Гориневская завещала похоронить себя на родине, в деревне Лосицы, что неподалеку от созданного ею музея. На выставке, которая будет работать в течение года, представлены личные вещи и документы, рассказывающие о судьбе этой замечательной женщины.