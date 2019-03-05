Культура

Концерт «Римский-Корсаков и русская народная песня» прошел в Псковском колледже искусств

Концерт «Н.А. Римский-Корсаков и русская народная песня» фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова прошел в колледже искусств 27 марта.

Как рассказала Псковской Ленте Новостей заместитель директора колледжа Ирина Никитина, концерт состоялся в рамках Международной научно-практической конференции «К юбилею русских гениев», посвященной юбилейным датам Н.А.Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского, композиторов, чьи имена неразрывно связаны с историей русской классической музыки.

«Одной из важных идей, смысловых доминант творчества русских гениев является особая причастность композиторов к псковской земле. К земле, которая питала их творчество, давала впечатления и музыкальные идеи, которые композиторы своим гением вознесли на «симфоническую высоту», сделав их достоянием отечественной и мировой музыкальной культуры», - отметила Ирина Никитина.

Программа, которую представили этномузыкологи из Санкт-Петербурга, позволила слушателям понять и услышать, какими именно были фольклорные музыкальные впечатления Римского-Корсаоква, какими он слышал песни, и какое воплощение они затем получали в его музыке.

Добавим, что это уже третья конференция, в которой принимают участие студенты-этномузыкологи. Участие фольклорного ансамбля консерватории дает возможность услышать пение исполнительского коллектива, для которого основополагающим является стремление к аутентичности, без каких-либо сценических прикрас.