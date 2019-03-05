Культура

1 апреля откроется выставка фотографий псковского студента «Птицы нашего города»

Ежегодно 1 апреля во многих странах мира отмечается самый старый интернациональный экологический праздник на нашей планете - международный день птиц. В этот день Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки фотографии Михаила Куземки «Птицы нашего города». В экспозиции представлено 25 работ, созданных в течение несколько лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Михаил Куземка – пскович, активист, студент исторического факультета Псковского государственного университета, специализирующийся в области музеелогии и охраны памятников природного и культурного наследия. Со школьных лет Михаил увлекался фотографией, теперь это стало его хобби. Добытое показывал и дарил друзьям, помещал в домашнем альбоме, иногда выставлял в студенческой аудитории.

Михаил увлекательно рассказывает о своей фотоохоте, фотоловушках, о трудностях поймать нужный момент, о том, как два года караулил, например, соловья. «Соловья всем приходилось слушать, но увидеть певца очень трудно — прячется, видишь издалека лишь силуэт среди веток», - говорит Михаил. Если рассматривать его снимок, то солист — «золотое горлышко» - снят очень удачно. Так же сняты: снегири, сороки, лысухи, кряквы, сойки, вороны, лебеди, малые поганки — весь птичий мир, оказавшийся в поле зрения прилежного фотомастера.

«Если в твоей душе осталась хоть одна цветущая ветвь, на неё всегда сядет поющая птица!» - мне всегда нравилась эта китайская мудрость, ведь душа человека - тоже птица», - полагает фотограф.

На открытии выставки пройдет презентация прекрасно иллюстрированного проспекта – полевого определителя - «Птицы Псковской области», созданного псковской областной общественной организацией «Чудской проект». Его представит Сергей Тимофеев, один из составителей этого издания.

Фотовыставку поддерживает выставка книжная «И твоя птица снова запоет» о певчих и мифологических птицах. Особое место занимают книги «Птицы» знаменитого немецкого зоолога и любимца всех детей Альфреда Брема, со дня рождения которого в этом году исполнилось 190 лет.

Открытие выставки состоится 1 апреля в 17 часов на улице Конная, дом № 6.