Культура

Как археологи открывают древнюю историю Пскова, расскажут сегодня в Псковском музее-заповеднике

Сегодня, 31 марта, в главном здании Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7) пройдет программа «Как археологи открывают древнюю историю Пскова» из цикла «Музейное воскресенье». Она рассчитана на родителей с детьми и начнется в 11.30.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, на занятии речь пойдет об археологическом изучении Пскова и о необычных открытиях, которые дают нам археологические находки далекого прошлого.

Стоимость посещения: для взрослых — 100 рублей, для школьников — 60 рублей, для дошкольников — 40 рублей.