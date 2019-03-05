Культура

Фотовыставка «На грани» открылась в Псковском колледже искусств

Фотовыставка «На грани» студентки IV курса Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Алены Мартыновой открылась в выставочном зале 27 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, выставка «На грани» - дипломный проект выпускницы специализации «Фото - и видеотворчество». Руководитель - Татьяна Нордэн.

На выставке представлено 22 авторские работы, посвященные портретной съемке. Особенностью выставки является то, что на всех работах запечатлена одна модель. Так автор показывает зрителю, каким разным может быть один человек.

По словам Алёны, тема выставки выбрана неслучайно. «В каждом человеке скрыт целый мир фантазий, чувств, эмоций, впечатлений. Я бы хотела показать немного больше, чем просто внешность, затронуть внутренний мир человека».

Провела церемонию открытия студентка 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» Виктория Ендальцева.

Выставка продлится до 11 апреля.

Адрес выставочного зала отделения культуры и искусств: ул. Набат, 5. Вход свободный.