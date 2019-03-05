Культура

В первых числах апреля музеи в Бугрово закроют на санитарные дни

С предстоящего понедельника, 1 апреля, музейный комплекс Государственного Пушкинского Заповедника в деревне Бугрово закроют на санитарные дни.

Вик. Лысюк (мл.). Мельница в Бугрово (холст, масло, 2013). Из собрания музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в нынешнем году здесь решили отказаться от режима, когда для проведения плановых ремонтных и хозяйственных работ, невозможных в условиях постоянного туристического потока, закрываются все усадьбы разом. Посетители в любой день, за исключением традиционно выходного осенью, зимой и весной понедельника, могут побывать хотя бы на двух мемориальных «объектах».

Музей в Бугрово (напомним, это подлинная, старинная действующая водяная мельница на мельничном подворье, а также типологическая псковская крестьянская усадьба, воссозданная на пушкинское время) при этом будет закрыт для посетителей в период до 5 апреля включительно. Целевое путешествие в мемориальную усадьбу царского арапа, Абрама Ганнибала и его сыновей «Петровское» не стоит планировать на период с 3 по 21 апреля включительно. Пушкинское «Михайловское» будет закрыто в этом месяце всего на пять дней с 15 по 19 апреля. Музей-усадьбу «Тригорское» - имение соседей и добрых приятелей ссыльного поэта Осиповых и Вульфов - в апреле на санитарный период закрывать не будут.

В музее также уточнили, что с 1 мая все усадьбы Пушкинского Заповедника перейдут на работу по расписанию высокого сезона, то есть будут принимать посетителей без выходных.