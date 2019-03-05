Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Телефон прямого эфира 56-73-72
Псковичи о «Несвятых святых»
Сначала сделай, а потом критикуй!
Скандалы, интриги, расследования
Сами виноваты!
Трэш и трепет!
Чувство обманутого налогоплательщика
 
 
 
ещё Культура 05.03.2019 16:242 Совершенно новая по дизайну экспозиция «Культура и искусство древнего Пскова» открылась в музее-заповеднике 31.03.2019 16:030 Выставка, посвященная котам, откроется в псковском Доме ремесел 4 апреля 31.03.2019 15:300 Исчезла самая дорогая картина в мире 31.03.2019 14:090 Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» пройдет в деревне Самолва с 19 по 21 апреля 31.03.2019 12:300 Состоялась презентация пятого «Псковского литературно-художественного журнала» 31.03.2019 10:000 Как археологи открывают древнюю историю Пскова, расскажут сегодня в Псковском музее-заповеднике
 
 
 
Самое популярное 30.03.2019 17:040 В Себежском районе найдены скелетированные останки человека 30.03.2019 16:450 Дайвер погиб в пустошкинском озере при погружении 31.03.2019 12:224 38-летний житель Псковской области заживо сгорел в аэропорту «Пулково» 28.03.2019 22:5355 Люди бьются за «Титан» 29.03.2019 19:115 Елена Яковлева покидает пост руководителя областного комитета по охране объектов культурного наследия
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Исчезла самая дорогая картина в мире

31.03.2019 15:30|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Лувра Абу-Даби в ОАЭ не знают, где находится картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» - самое дорогое произведение искусства в истории. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на The New York Times.

О местонахождении работы неизвестно и работникам парижского Лувра, которые находятся в контакте с коллегами из Абу-Даби и французскими властями.

Картину должны были выставить в Лувре Абу-Даби в сентябре прошлого года, но тогда власти столицы ОАЭ по неизвестным причинам отложили показ.

«Спаситель мира» ушел с молотка в ноябре 2017 года за 400 миллионов долларов. Итоговая сумма сделки с учетом всех комиссий, сборов и налогов составила 450,3 миллиона. Покупателем, как писала NYT, выступил саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд. Предыдущим владельцем полотна являлся российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

Картина датируется примерно 1500 годом. Первые упоминания о произведении относятся к коллекции короля Англии Карла I (1600-1649). Следующее упоминание - в 1763 году, когда незаконный сын графа Букингемского Карл Шеффилд выставил картину на аукцион. С тех пор полотно исчезло почти на полтора века, пока не появилось в коллекции одного из богатейших людей Англии Фредерика Кука. Тогда эксперты отнесли произведение к кисти одного из учеников да Винчи.

В 2005 году картина с неустановленным авторством оказалась на региональном аукционе в США, где была продана менее чем за 10 тысяч долларов. С тех пор холст находился под пристальным вниманием специалистов по творчеству да Винчи. После реставрационных работ и установления подлинности полотно было выставлено на аукцион Christie's.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
1 апреля — день розыгрышей. Будете ли вы шутить над знакомыми?
В опросе приняло участие 183 человека
31.03.2019, 16:030 Выставка, посвященная котам, откроется в псковском Доме ремесел 4 апреля 31.03.2019, 15:300 Исчезла самая дорогая картина в мире 31.03.2019, 15:080 Светлана Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону 31.03.2019, 14:350 В России планируют усовершенствовать сферу госзакупок
31.03.2019, 14:090 Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» пройдет в деревне Самолва с 19 по 21 апреля 31.03.2019, 13:521 Раскрыт главный секрет вкуса шашлыка, приготовленного Владимиром Путиным 31.03.2019, 13:300 Правительственная комиссия поддержала приравнивание электронных сигарет к обычным 31.03.2019, 13:110 Почти 50% авиапассажиров раздражают храпящие соседи
31.03.2019, 12:510 Боксер укусил соперника за живот и впервые проиграл 31.03.2019, 12:300 Состоялась презентация пятого «Псковского литературно-художественного журнала» 31.03.2019, 12:224 38-летний житель Псковской области заживо сгорел в аэропорту «Пулково» 31.03.2019, 12:060 Жители Московской области пострадали в ДТП в Великолукском районе
31.03.2019, 12:000 Первоапрельский мороз до -4 и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 31.03.2019, 11:430 Кабмин РФ отказался от идеи установки «умных» счетчиков на газ 31.03.2019, 11:190 В каких городах туристы проводят больше всего дней, выяснили эксперты 31.03.2019, 11:040 В Псковском районе активизируют работу по противодействию незаконному обороту наркотиков
31.03.2019, 10:441 31 марта и 1 апреля Псковский драмтеатр примет участие в фестивале «Золотая маска» со спектаклем «Река Потудань» 31.03.2019, 10:330 На Псковском озере три дня горел тростник. ВИДЕО 31.03.2019, 10:141 Великолучане завоевали 11 золотых медалей на областном турнире по самбо 31.03.2019, 10:000 Как археологи открывают древнюю историю Пскова, расскажут сегодня в Псковском музее-заповеднике
31.03.2019, 09:520 Украина выбирает нового президента 30.03.2019, 22:050 Экотуризм занял четверть мирового рынка путешествий 30.03.2019, 21:306 В Пскове продолжается традиция поздравления ветеранов с юбилеями 30.03.2019, 21:001 В псковском УМВД обсудили проблему самовольных уходов несовершеннолетних из семей и госучреждений
30.03.2019, 20:380 Юные порховичи завоевали призовые места на первенстве по всестилевому каратэ в Орле 30.03.2019, 20:300 На шпиль высотки МИД РФ в Москве вернулась семья соколов-сапсанов 30.03.2019, 20:001 МЧС по Псковской области: Наводите порядок на даче, не прибегая к палу травы 30.03.2019, 19:290 Пскович примет участие в международном турнире по боксу среди юниоров
30.03.2019, 19:221 В Москве загорелся «Олимпийский» 30.03.2019, 19:002 Названы самые стабильные отрасли для работы в России 30.03.2019, 18:300 Псковское Управление по вопросам миграции рекомендует заранее обратиться за выдачей загранпаспорта 30.03.2019, 18:003 Молодогвардейцы Псковской области встретились с депутатом Госдумы Александром Козловским
30.03.2019, 17:300 Стала известна подробная программа ралли «Голубые озера-2019» 30.03.2019, 17:040 В Себежском районе найдены скелетированные останки человека 30.03.2019, 17:000 31 марта в Псковской области ожидается +12 градусов тепла и дожди 30.03.2019, 16:450 Дайвер погиб в пустошкинском озере при погружении
30.03.2019, 16:301 Александр Козловский выступил экспертом в полуфинале конкурса «Лидер года» 30.03.2019, 16:000 Велоактивисты из Псковской области принимают участие в международном велоконгрессе в Санкт-Петербурге 30.03.2019, 15:301 Память десантников 6 роты почтили участники межрегионального Форума в Пскове 30.03.2019, 14:520 В Великолукском районе пропал ребенок из приюта
30.03.2019, 14:300 Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств 30.03.2019, 14:004 В Госдуме на час погасят свет 30.03.2019, 13:300 В Пскове в финансовом учреждении обнаружена поддельная пятитысячная купюра 30.03.2019, 13:000 С 1 апреля в Стругокрасненском районе начинаются тактические учения военных с боевой стрельбой
30.03.2019, 12:302 Интерактив: Площадка для выгула собак во дворе дома? 30.03.2019, 12:000 Жителям Псковского района окажут помощь в переходе на цифровое вещание 30.03.2019, 11:220 ДТП произошло на перекрестке Алтаева и Инженерной 30.03.2019, 11:160 В Пскове начался полуфинал конкурса социальных проектов «Лидер Года»
30.03.2019, 11:000 Сотрудники МЧС провели в Пскове профилактический рейд по предотвращению пожаров 30.03.2019, 10:307 Интерактив: Вороны в Детском парке - маляры скамеек? 30.03.2019, 10:000 На улице Коммунальной в Пскове горел автомобиль 30.03.2019, 09:300 В Псковской области прошел Единый день приема граждан
30.03.2019, 09:000 Названы лучшие районы Петербурга для заработка на приезжих 29.03.2019, 23:040 Мединский рассказал о возможности включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО памятников Псковской области 29.03.2019, 22:532 Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы к ЕГЭ 29.03.2019, 21:544 Псковский омбудсмен Шахов награжден орденом Почета
29.03.2019, 21:132 Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории 29.03.2019, 20:470 В Псковской области прошла акция ГИБДД «Я помню, знаю и соблюдаю!» 29.03.2019, 20:270 Олимпиада по музыкальной литературе состоится в колледже искусств 29.03.2019, 20:043 США подготовили новые санкции против России
29.03.2019, 19:470 В ПсковГУ прошла традиционная «Ночь науки» 29.03.2019, 19:400 10 пилотов уже заявили об участии в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках 29.03.2019, 19:230 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: «Разрешите, барин» 29.03.2019, 19:115 Елена Яковлева покидает пост руководителя областного комитета по охране объектов культурного наследия
29.03.2019, 18:4828 «Акценты» Донецкого: Страсти по «Титану», улица имени Маймина и пятилетка под брендом «дрампуш» 29.03.2019, 18:3515 Вступили в силу законы о фейковых новостях и наказании за оскорбление власти 29.03.2019, 18:270 Вопросы пенсионного обеспечения обсудили депутаты Северо-Запада 29.03.2019, 18:150 Учителя должны иметь право на личную жизнь - Ольга Васильева
29.03.2019, 18:126 Владимир Шуляковский представил два варианта будущего «колокола» для сквера Народовластия 29.03.2019, 17:590 До +15 градусов прогреется воздух в субботу в Псковской области 29.03.2019, 17:440 В Дно прошла спортивно-игровая программа для детей из малообеспеченных семей 29.03.2019, 17:342 Качество уборки в Пскове поставят под общественный и депутатский контроль
29.03.2019, 17:160 Александр Козловский обсудил тему создания ТОС в ряде районов области 29.03.2019, 17:090 Пушкинский тупичок 29.03.2019, 17:080 На бесплатных курсах по русскому языку псковичей подготовят к Тотальному диктанту 29.03.2019, 16:560 В первых числах апреля музеи в Бугрово закроют на санитарные дни
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.