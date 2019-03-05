Культура

Исчезла самая дорогая картина в мире

Сотрудники Лувра Абу-Даби в ОАЭ не знают, где находится картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» - самое дорогое произведение искусства в истории. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на The New York Times.

О местонахождении работы неизвестно и работникам парижского Лувра, которые находятся в контакте с коллегами из Абу-Даби и французскими властями.

Картину должны были выставить в Лувре Абу-Даби в сентябре прошлого года, но тогда власти столицы ОАЭ по неизвестным причинам отложили показ.

«Спаситель мира» ушел с молотка в ноябре 2017 года за 400 миллионов долларов. Итоговая сумма сделки с учетом всех комиссий, сборов и налогов составила 450,3 миллиона. Покупателем, как писала NYT, выступил саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд. Предыдущим владельцем полотна являлся российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

Картина датируется примерно 1500 годом. Первые упоминания о произведении относятся к коллекции короля Англии Карла I (1600-1649). Следующее упоминание - в 1763 году, когда незаконный сын графа Букингемского Карл Шеффилд выставил картину на аукцион. С тех пор полотно исчезло почти на полтора века, пока не появилось в коллекции одного из богатейших людей Англии Фредерика Кука. Тогда эксперты отнесли произведение к кисти одного из учеников да Винчи.

В 2005 году картина с неустановленным авторством оказалась на региональном аукционе в США, где была продана менее чем за 10 тысяч долларов. С тех пор холст находился под пристальным вниманием специалистов по творчеству да Винчи. После реставрационных работ и установления подлинности полотно было выставлено на аукцион Christie's.