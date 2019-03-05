Культура

Выставка, посвященная котам, откроется в псковском Доме ремесел 4 апреля

Новая выставка «Без кота и жизнь не та!» откроется в псковском Доме ремесел (ул. Некрасова, 8) 4 апреля. Областной центр народного творчества приглашает мастеров принять участие в экспозиции. Разнообразие жанров и техник приветствуется.

«При слове «кошка» в голове сам собой рисуется образ домашнего любимца, мило дремлющего в теплом кресле. А ведь кошки бывают очень разные. Грациозные и изящные. Вальяжные и ленивые. Быстрые и стремительные. Свои работы для выставки мы предлагаем посвятить им — разнообразным и многогранным представителям семейства кошачьих», - сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ.

Организаторы ждут на выставку «котов всех мастей и пород практически во всех видах художественного и декоративно-прикладного творчества, выполненных в различных техниках: из глины, лозы, шерсти, тополиного пуха, стекла, дерева, папье-маше, нарисованных маслом и прочее».

По вопросам участия в выставке можно обращаться по телефонам 62-23-34 и 66-17-49.