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Культура

Выставка из собрания Ульяновского музея для посетителей «Михайловского» работает бесплатно

01.04.2019 18:19|ПсковКомментариев: 0

С завтрашнего дня посетители Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» могут знакомиться с выставкой «Пушкиниана Анатолия Зыкова» из собрания Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, эта экспозиция посвящена 220-летию со дня рождения Пушкина.

Анатолий Зыков. «Как надо писать стихи». Литография (из серии «Пушкин в изгнании», 1974 - 1975)

В экспозицию, размещённую во флигеле «Банька» в музее-усадьбе сердечных приятелей и соседей ссыльного Пушкина Осиповых и Вульфов «Тригорское», вошло 19 произведений живописи и графики, в том числе и печатной (литографии). Это лишь малая часть творческого наследия народного художника России Анатолия Зыкова (1930 - 2018), чьи произведения хранятся более чем в сорока государственных собраниях России, а также во многих частных коллекциях и чья «Пушкиниана» удостоена трёх золотых медалей отечественной Академии художеств.

В музее отметили, что выставка «Пушкиниана Анатолия Зыкова» — один из примеров плодотворного сотрудничества «Михайловского» с Ульяновским областным краеведческим музеем, на базе которого, в «Доме Языковых», в октябре прошлого года было открыто виртуальное представительство Пушкинского Заповедника. Посетители ульяновского музея уже могли познакомиться с рядом выставок из коллекции «Михайловского» - как в виртуальном, так и в реальном музейном пространстве, а также побывать в виртуальном туре по псковским пушкинским местам и на online-лекции о родовом имении Пушкиных в Опочецком уезде Псковской губернии.

Уточним, что выставка работ Анатолия Зыкова в Тригорском будет доступна для посетителей до конца сентября. Вход на неё свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей
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