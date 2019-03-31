Культура

Студенты колледжа искусств представили программу «Тайный остров» воспитанникам ЦЛП

Студенты 3 курса театральной специализации Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова представили программу «Тайный остров» в дошкольном отделении «Домовенок» Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

Программа праздника, посвященного Дню театра, включала чтецкие работы студентов. На «Тайный остров» малыши «отправились» вместе с чтецами: Ксенией Андреевой, Викторией Смирновой, Полиной Корневой, Алефтиной Васильевой, Марией Александровой, Анастасией Евдокимовой, Евгенией Багчи и Кассией Черных.

В программе прозвучали стихи современных молодых российских поэтов Дины Бурачевской, Натальи Волковой, Маши Рупасовой, Анны Игнатовой, Елены Липатовой.

Сотрудники детского сада поблагодарили выступающих и их руководителя за выступление и вручили им сладкий пирог.

Добавим, что стихи, представленные дошкольникам, подготовлены студентами для участия в конкурсе театрализованного чтения в рамках Всероссийского проекта «Книжная яблоня».