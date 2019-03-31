Культура

Студентка Псковского колледжа искусств стала призером Санкт-Петербургского конкурса «Преобразуем мир»

Студентка 2-го курса специальности «Социально-культурная деятельность» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Дарья Ямщикова заняла третье место на IV конкурсе социально-культурных проектов «Преобразуем мир» для абитуриентов Санкт-Петербургского института культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа.

Дарья представила жюри экологический проект «Красные страницы». Главной целью проекта является создание в городе Пскове памятника, посвященного Красной книге Псковской области и животным, занесенным в нее, а так же размещение баннеров и плакатов, призывающих людей беречь лес, на выезде из города. За этот проект Дарья получила сертификат Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след», поддержанного Фондом президентских грантов.

Еще четыре студента колледжа, принявших участие в творческом конкурсе «Преобразуем мир» - Даниил Афанасьев, Виктория Бойцова, Екатерина Васильева и Светлана Авотень, получили специальные сертификаты.

Добавим, что поездка в Санкт-Петербургский государственный институт культуры и участие в конкурсе носили не только профориентационный характер. Студенты в сопровождении преподавателя посетили детский театр «Мультисказка», а также мероприятия Дня Открытых дверей института.

Все участники конкурса выступят с докладами на студенческой конференции «Актуальные проблемы социально-культурной деятельности в России», которая состоится в колледже искусств 15 апреля.