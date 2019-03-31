Культура

Новоржевский народный театр покажет спектакль «Хорошо там, где нас нет»

7 апреля в 17.00 Новоржевский народный театр представит на суд зрителей свою новую работу - фантазию на семейные темы «Хорошо там, где нас нет». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в народном театре.

Веселый, динамичный спектакль, полный неожиданных поворотов и абсурдных решений, сдобренный порцией отменных советских шлягеров, с привкусом ностальгии никого не оставит равнодушным.

Главный герой спектакля, как и любой из нас любит пофантазировать на тему «а что если бы...» Совсем скоро зрители узнают, куда его заведут собственные мечты.

Спектакль покажут в районном доме культуры Новоржева.

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