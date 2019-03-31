Культура

Осужденный поэт показал моноспектакль в середкинской колонии

В клубе исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области (Середка) прошел просмотр театральной постановки в стиле моноспектакля, где в рамках цикла художественных зарисовок «Очерки одинокого поэта», осужденный ИК-4 зачитывал стихи собственного сочинения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, с инициативой реализации подобного жанра выступления и заявился сам осужденный.

Данный формат театральной постановки нашел необычайно теплый отклик у осужденных.

По словам организатора театральной постановки, начальника отдела по воспитательной работе с осужденными Романа Николаева, «годы вынужденной изоляции от общества дают много пищи для размышлений. Попадая в места лишения свободы человек, как правило, начинает больше думать и глубже переживать. Так и рождаются поэтические произведения. В них размышления о своей судьбе, воспоминания о близких людях, поэтические пейзажи проецируя которые на себя, каждый осужденный находит в нем чуточку и своей истории».

В дальнейшем руководством учреждения, было приятно решение продолжать реализовывать подобный формат художественных чтений в рамках «Года театра» в уголовно-исполнительной системе Псковской области.