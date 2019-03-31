Культура

В Центральной городской библиотеке пройдет моноспектакль актера и режиссера Айвара Пецки

5 апреля в Центральной городской библиотеке в международном проекте «Читающие соседи» пройдет моноспектакль латгальского актера и режиссера Айвара Пецки, который служит в резекненском театре «Йорик». Спектакль «Дар напрасный, дар случайный» создан к 220 - летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

В основе спектакля – переписка митрополита Филарета и поэта Александра Пушкина, которая известна как литературная беседа или диспут о поисках смысла жизни. Любителям русской поэзии известен стихотворный ответ приснопамятного Московского святителя, митрополита Филарета поэту Пушкину на его, по выражению самого Пушкина, «скептические куплеты» стихотворения «Дар напрасный, дар случайный», исполненные пессимизмом и отрицанием Бога.

В православной традиции стихотворение Филарета принято оценивать как акт духовного спасения, а реакцию Пушкина на него - как возвращение на истинный путь веры.

В послужном списке Айвара за почти 30-летнюю творческую деятельность десятки сыгранных на театральной сцене ролей и поставленных спектаклей, ярких и неординарных, впрочем, как и сам режиссер.

Начало спектакля в 17 часов.