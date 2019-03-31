Культура

С реконструкцией ДМШ г. Пскова №1 воз и ныне там - Александр Коновалов

С реконструкцией здания Детской музыкальной школы №1 им. Н.А, Римского-Корсакова в Пскове воз и ныне там. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Он напомнил, что в последние годы много говорилось о выделении федеральных средств на реконструкцию здания к Международным Ганзейским дням, но средства до сих пор не выделены.

«Здание имеет статус памятника, объект тяжелый. Ранее было подтверждение информации о выделении денег на реконструкцию, но бюджетной росписи мы так нигде и не увидели, деньги не доводятся, и получается, что воз и ныне там. Речь о реконструкции сейчас не ведется», - пояснил гость студии, напомнив, что, по приблизительным подсчетам сумма расходов на реконструкцию составляет 141 млн рублей.

Еще более сложная ситуация с ремонтом здания Псковского технического лицея. «Чтобы оно попало хоть в какую-то программу, надо сначала сделать проектно-сметную документацию. Учитывая, что здание тоже является объектом культурного наследия, дешево это не будет», - заметил Александр Коновалов.

Не увидел обещанных денег на ремонт и Городской культурный центр. «Мы не увидели нигде такой строки в бюджете, собрались с духом и в начале года подали заявку на капремонт всего здания в рамках программ, существующих в рамках нацпроекта. Ближе к середине года будет понятна адресная программа на 2020 и 2021 год, и мы надеемся там этот объект увидеть», - заключил гость студии.

Кроме того, Александр Коновалов сообщил о том, что дал поручение управлению культуры подобрать уже реализованный в России типовой проект по строительству учреждения культуры. В контексте Пскова речь идет о строительстве нового здания художественной школы или школы искусств. «Боюсь, пока мы будем ждать, попадет Детская музыкальная школа или не попадет в какую-нибудь строку федерального бюджета, мы упустим возможности, которые нам дает нацпроект, и не заявляться на строительство новых объектов в сфере культуры было бы неправильно», - отметил замглавы городской администрации.